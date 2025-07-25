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Максим Осипенко: в первые дни на базе «Динамо» писал Глебову: «Где я?!»

Максим Осипенко: в первые дни на базе «Динамо» писал Глебову: «Где я?!»
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Защитник «Динамо» Максим Осипенко рассказал о первых эмоциях после того, как попал на базу столичного клуба. Напомним, Осипенко перешёл в «Динамо» из «Ростова» в летнее трансферное окно.

«Как только зашёл на базу, сразу ощутил масштабы «Динамо», задачи, уровень. С Глебовым я очень долго играл, и в первые дни в «Динамо» ходил только с ним. База огромная, и первые три дня я даже иногда писал ему: «Где я?!» Сейчас уже спокойно один передвигаюсь», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Максимом Осипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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