Максим Осипенко: в первые дни на базе «Динамо» писал Глебову: «Где я?!»

Защитник «Динамо» Максим Осипенко рассказал о первых эмоциях после того, как попал на базу столичного клуба. Напомним, Осипенко перешёл в «Динамо» из «Ростова» в летнее трансферное окно.

«Как только зашёл на базу, сразу ощутил масштабы «Динамо», задачи, уровень. С Глебовым я очень долго играл, и в первые дни в «Динамо» ходил только с ним. База огромная, и первые три дня я даже иногда писал ему: «Где я?!» Сейчас уже спокойно один передвигаюсь», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Максимом Осипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.