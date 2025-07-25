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Аршавин предположил, когда Сперцян может покинуть РПЛ

Аршавин предположил, когда Сперцян может покинуть РПЛ
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, когда полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может покинуть РПЛ.

«Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдет зимой, если не сейчас. Гаэтан Перрен может заменить его в «Краснодаре», и, если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сперцян может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Отмечалось, что интерес к нему проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Жирона».

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона чемпионата России с «Пари НН» (3:0) Сперцян отметился голом и результативным пасом.

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