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Корниленко прокомментировал трансферную кампанию «Зенита»

Корниленко прокомментировал трансферную кампанию «Зенита»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о трансферной кампании «Зенита» и её влиянии на комплектацию состава сине-бело-голубых.

«Если останется Вендел, то в центре поля у петербуржцев вопрос закрыт. Если Вендел уйдёт, тогда нужен футболист на эту позицию. В целом, у «Зенита» почти все позиции продублированы, и везде идёт здоровая конкуренция за место в основе. Как, например, у Глушенкова с Лусиано. Эта конкуренция идёт на пользу клубу», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1-м туре РПЛ санкт-петербургский клуб одолел «Ростов» со счётом 2:1.

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