Стали известны подробности по вероятному переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» решил проблему с трансфером полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб близок к заключению контракта с игроком и теперь всё решит агент колумбийца Родриго Лопес, который будет общаться напрямую с руководством «Динамо». Отмечается, что красно-чёрные сейчас очень близки к подписанию не только Карраскаля, но и защитника «Милана» Эмерсона Рояла и вингера «Атлетико» Самуэла Лино.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» и «Динамо» договорились о трансфере Хорхе Карраскаля за € 12 млн.

Материалы по теме Карраскаль не тренируется с «Динамо» и ждёт разрешения на отъезд в Бразилию — Касагранде

Самая крупная победа «Динамо»: