Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности по вероятному переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго»

Стали известны подробности по вероятному переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго»
Комментарии

Бразильский «Фламенго» решил проблему с трансфером полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб близок к заключению контракта с игроком и теперь всё решит агент колумбийца Родриго Лопес, который будет общаться напрямую с руководством «Динамо». Отмечается, что красно-чёрные сейчас очень близки к подписанию не только Карраскаля, но и защитника «Милана» Эмерсона Рояла и вингера «Атлетико» Самуэла Лино.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» и «Динамо» договорились о трансфере Хорхе Карраскаля за € 12 млн.

Материалы по теме
Карраскаль не тренируется с «Динамо» и ждёт разрешения на отъезд в Бразилию — Касагранде

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android