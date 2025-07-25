Президент махачкалинского «Динамо»: мы, конечно же, не вылетим с РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

«Этот сезон будет сложней, чем прошлый, но мы, конечно же, не вылетим. Будет сложно. Многими нашими футболистами интересуется другие клубы. По Пальцеву были разговоры, но решения о том, чтобы его отдать, сейчас нет. Если Пальцев уйдет, кто у нас будет играть? И по другим позициям то же самое… Правда, это сейчас, а что будет через неделю, кто знает?» — сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона чемпионата России махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков. В первом туре нового сезона РПЛ команда на выезде проиграла «Спартаку» со счётом 0:1. В следующем туре «Динамо» встретится с «Оренбургом», матч состоится 27 июля.