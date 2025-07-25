Экс-защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна может вернуться в Бразилию — Мерло

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна близок к переходу в бразильский «Гремио». Об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

33-летний футболист должен подписать с клубом из Порту-Алегри двухлетнее соглашение. Для Бальбуэны это возвращение в Бразилию — ранее он уже играл в чемпионате страны за «Коринтианс», где провёл более 100 матчей и стал чемпионом Бразилии в 2017 году.

Напомним, что последние два сезона центрбек выступал за московское «Динамо», за которое провёл 89 матчей и забил восемь мячей, дважды став бронзовым призёром чемпионата России. В конце мая он покинул клуб в статусе свободного агента. Сейчас его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €2,8 млн.