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Люк Шоу может покинуть «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона

Люк Шоу может покинуть «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу рассматривает возможность ухода из клуба, несмотря на продолжающийся контракт. По информации The Sun, 29-летний футболист привлёк внимание нескольких саудовских клубов и открыт к переговорам.

Минувший сезон стал для него непростым: из-за травмы икроножной мышцы Шоу провёл лишь 12 матчей и утратил статус ключевого игрока. Несмотря на участие в предсезонном турне и финале Лиги Европы, футболист рискует остаться в запасе на старте нового сезона.

Шоу по-прежнему считается важной фигурой в раздевалке, однако не исключает ухода уже в зимнее трансферное окно. Если он примет такое решение, «МЮ» вряд ли станет создавать препятствия на фоне травм и высокой зарплаты.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость английского защитника составляет € 12 млн.

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