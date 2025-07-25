«Ювентус» ведёт переговоры по Науэлю Молине из мадридского «Атлетико»

Туринский «Ювентус» заинтересован в правом защитнике мадридского «Атлетико» Науэле Молине. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Аргентинец уже знаком с Серией А по выступлениям за «Удинезе» и может вернуться в Италию этим летом.

После летних трансферных вложений более чем на € 100 млн «Атлетико» готов рассматривать предложения по продаже некоторых игроков. Появление на правом фланге обороны Марка Пубиля лишь усилило конкуренцию, и Молина оказался в числе возможных кандидатов на уход.

«Ювентус» рассчитывает добиться либо аренды, либо заметной скидки от запрашиваемой суммы в € 25–30 млн. Также обсуждаются варианты обмена — в прессе упоминаются имена Душана Влаховича и Нико Гонсалеса.

В минувшем сезоне 26-летний Молина провёл 46 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €20 млн.