Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь махачкалинского «Динамо»: «Спартак» создал нам очень много проблем

Вратарь махачкалинского «Динамо»: «Спартак» создал нам очень много проблем
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором клуб из столицы Дагестана уступил в Москве «Спартаку» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Работы в матче было много. «Спартак» создал нам очень много проблем. Забивал, хоть и из офсайдов. Это стало нам пищей для размышлений. Нам нужно лучше готовиться к матчам в дальнейшем. После игры в раздевалке была тишина. Мы не понимали, почему всё так сложилось, почему столь многое у нас не получилось. Сейчас уже осознали, что та игра ушла, надо смотреть вперёд», — сказал Магомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) прошёл на «Лукойл Арене» 19 июля, единственный засчитанный гол на 37-й минуте забил полузащитник красно-белых Маркиньос. Ещё четыре мяча в исполнении игроков московского клуба были отменены — в трёх случаях было зафиксировано положение «вне игры», ещё один гол был отменён из-за блокировки вратаря гостей Тимура Магомедова.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Судейство «Спартака». Бюджет «Зенита». «Динамо» Карпина. ПЛН#104

Материалы по теме
Президент махачкалинского «Динамо»: мы, конечно же, не вылетим из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android