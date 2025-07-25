Вратарь махачкалинского «Динамо»: «Спартак» создал нам очень много проблем

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором клуб из столицы Дагестана уступил в Москве «Спартаку» со счётом 0:1.

«Работы в матче было много. «Спартак» создал нам очень много проблем. Забивал, хоть и из офсайдов. Это стало нам пищей для размышлений. Нам нужно лучше готовиться к матчам в дальнейшем. После игры в раздевалке была тишина. Мы не понимали, почему всё так сложилось, почему столь многое у нас не получилось. Сейчас уже осознали, что та игра ушла, надо смотреть вперёд», — сказал Магомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) прошёл на «Лукойл Арене» 19 июля, единственный засчитанный гол на 37-й минуте забил полузащитник красно-белых Маркиньос. Ещё четыре мяча в исполнении игроков московского клуба были отменены — в трёх случаях было зафиксировано положение «вне игры», ещё один гол был отменён из-за блокировки вратаря гостей Тимура Магомедова.

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