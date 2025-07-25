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«Лос-Анджелес» сделал официальное предложение по Сон Хын Мину — Фабрицио Романо

«Лос-Анджелес» сделал официальное предложение по Сон Хын Мину — Фабрицио Романо
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Футбольный клуб «Лос‑Анджелес», представляющий MLS, направил «Тоттенхэму» официальное предложение о трансфере Сон Хын Мина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб не станет препятствовать переходу, если сам футболист примет решение покинуть АПЛ. В ближайшее время кореец проведёт переговоры с руководством «шпор», чтобы обсудить своё будущее.

В прошлом сезоне Сон Хын Мин провёл 46 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 12 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость игрока составляет около € 100 млн.

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