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Осипенко: зачем мне испанский? Если иностранцы в Россию приехали — должны учить русский

Осипенко: зачем мне испанский? Если иностранцы в Россию приехали — должны учить русский
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко ответил на вопрос об изучении испанского языка для взаимодействия с партнёрами по команде.

— В «Динамо» много латиноамериканцев. Выучил пару испанских слов для подсказа?
— Да нет, мне-то зачем? Они ведь в Россию приехали — должны учить русский. Могу подсказать на английском. Тот же Нико Маричаль понимает этот язык, и я могу на нём говорить, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

За московское «Динамо» выступают защитники Николас Маричаль (Уругвай), Роберто Фернандес (Парагвай), Диего Лаксальт (Уругвай), Хуан Касерес (Парагвай), опорный полузащитник Луис Чавес (Мексика), полузащитники Бителло (Бразилия) и Хорхе Карраскаль (Колумбия), нападающий Артур Гомес (Бразилия).

Полное интервью с Максимом Осипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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