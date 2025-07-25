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«Спортинг» нашёл замену Виктору Дьёкерешу

«Спортинг» нашёл замену Виктору Дьёкерешу
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Лиссабонский «Спортинг» согласовал трансфер нападающего Луиса Суареса из «Альмерии» за € 25 млн. Также клуб выплатит 10% от суммы будущей перепродажи игрока. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

27-летний форвард сборной Колумбии стал лучшим бомбардиром Сегунды в прошлом сезоне, забив 27 голов в 41 матче. Его переход рассматривается как замена Виктору Дьёкерешу, который готовится перейти в «Арсенал» за € 63,5 млн плюс бонусы.

Ранее Луис Суарес выступал за «Гранаду», «Реал Сарагоса», «Насьональ» (Колумбия), «Химнастик» и молодёжную команду «Уотфорда», откуда и началась его европейская карьера.

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