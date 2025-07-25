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Осипенко поделился ожиданиями от первой игры против «Ростова» после перехода в «Динамо»

Осипенко поделился ожиданиями от первой игры против «Ростова» после перехода в «Динамо»
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Защитник «Динамо» Максим Осипенко поделился эмоциями в преддверии встречи с бывшим клубом — «Ростовом», за который выступал на протяжении нескольких сезонов.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, я жду эту встречу. Буду рад всех увидеть, особенно бывших партнёров. В команде осталось много друзей. Наверное, будет как-то не по себе на поле, потому что очень долгое время играл за «Ростов», ко всем привык. Даже не знаю, какие чувства будут. Видимо, только после игры смогу ответить. В целом со всеми там у меня сохранились хорошие отношения. В «Ростове» коллектив, нет такого, что кто-то с кем-то общается, кто-то нет. Там все друг с другом общаются. У всех со всеми, в том числе с иностранцами, дружеские отношения», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Максим Осипенко перешёл в «Динамо» летом 2025 года и уже дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Балтики» (1:1), выйдя в стартовом составе.

Полное интервью с Максимом Осипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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