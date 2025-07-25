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Защитник «Динамо» и сборной России Осипенко охарактеризовал Карпина тремя словами

Защитник «Динамо» и сборной России Осипенко охарактеризовал Карпина тремя словами
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко охарактеризовал главного тренера бело-голубых и сборной России Валерия Карпина тремя словами. Напомним, Карпин возглавил «Динамо» этим летом. Ранее российский специалист работал в «Ростове».

— Ты лучше многих знаешь Карпина. Как бы охарактеризовал его тремя словами?
— Требовательный, справедливый, коммуникабельный. Неважно, какой национальности игрок, он находит общий язык со всеми, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В матче 1-го тура РПЛ нового сезона московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).

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