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Осипенко: мечтаю сыграть в еврокубках. Надеюсь, что скоро всё разрешится и нас допустят

Осипенко: мечтаю сыграть в еврокубках. Надеюсь, что скоро всё разрешится и нас допустят
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко заявил, что мечтает сыграть в еврокубках. Напомним, с конца февраля 2022-го все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Надежда на еврокубки ещё остаётся?
— Конечно. Надеюсь, что скоро всё разрешится и российские клубы допустят до еврокубков. Мечтаю сыграть там, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Осипенко перешёл в московское «Динамо» этим летом. Ранее защитник выступал за «Ростов». Прошлый сезон бело-голубые завершили на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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