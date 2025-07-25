Лучший защитник-бомбардир РПЛ Осипенко объяснил рост собственной результативности

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко объяснил рост собственной результативности. В прошлом сезоне футболист забил 10 голов в 40 матчах за «Ростов».

— Как объяснишь резкий скачок своей результативности?

— Не сказал бы, что он очень резкий. Столько голов ещё не было, но я забивал во всех командах, где играл. По паре голов за сезон точно. Просто требования в «Ростове» такие: все обороняются и все атакуют. Подключался вперёд, бегал, плюс пенальти бил и штрафные в этом сезоне удачно получались. Одно на другое наложилось — и вот результат.

У меня всегда были эти качества. Просто в других командах защитникам не разрешают и середину поля переходить. Вот они и стоят, отдыхают, а в «Ростове» были такие требования, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.