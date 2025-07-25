Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший защитник-бомбардир РПЛ Осипенко объяснил рост собственной результативности

Лучший защитник-бомбардир РПЛ Осипенко объяснил рост собственной результативности
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко объяснил рост собственной результативности. В прошлом сезоне футболист забил 10 голов в 40 матчах за «Ростов».

— Как объяснишь резкий скачок своей результативности?
— Не сказал бы, что он очень резкий. Столько голов ещё не было, но я забивал во всех командах, где играл. По паре голов за сезон точно. Просто требования в «Ростове» такие: все обороняются и все атакуют. Подключался вперёд, бегал, плюс пенальти бил и штрафные в этом сезоне удачно получались. Одно на другое наложилось — и вот результат.

У меня всегда были эти качества. Просто в других командах защитникам не разрешают и середину поля переходить. Вот они и стоят, отдыхают, а в «Ростове» были такие требования, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»
Эксклюзив
«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android