Фанаты украинской «Александрии» скандировали оскорбления в адрес сербов и ЦСКА в матче ЛК

Болельщики украинского футбольного клуба «Александрия» скандировали оскорбления в адрес сербов и московского ЦСКА в матче с «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА — 2025/2026. Команды играли в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды.

Предположительно, такая реакция фанатов «Александрии» была вызвана участием «Партизана» в товарищеском турнире «Братский кубок» — 2025 в Москве, где сербская команда провела два контрольных матча — с ПФК ЦСКА (1:3) и московским «Динамо» (1:3).

Напомним, перед матчем игроки украинского клуба отказались пожимать руки соперникам. Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).