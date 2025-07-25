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Максим Осипенко: хочу помочь «Динамо» выиграть чемпионат и Кубок

Максим Осипенко: хочу помочь «Динамо» выиграть чемпионат и Кубок
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко заявил, что хочет помочь бело-голубым выиграть РПЛ и Фонбет Кубок России. Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

«Со своей стороны я, конечно, хочу помочь «Динамо» выиграть чемпионат и Кубок. Клуб тоже хочет. Сделаем всё возможное, чтобы стать чемпионами.

Хотелось бы, чтобы попёрло. Когда в такой большой клуб приходит Валерий Георгиевич, сильные футболисты, болельщики вправе требовать результата. Я пришёл в «Динамо», чтобы помочь клубу всем, чем смогу», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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