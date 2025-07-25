Защитник сборной России Осипенко дважды был близок к тому, чтобы бросить футбол

Центральный защитник московского «Динамо» и сборной России Максим Осипенко заявил, что дважды был близок к тому, чтобы бросить футбол.

«Я ещё в детстве заканчивал с футболом. Первый тренер приезжал ко мне, просил родителей поговорить со мной. Он видел во мне потенциал и хотел, чтобы я вернулся к тренировкам. Потом, в 17-18 лет, я даже не проходил в дубль во второй лиге и думал закончить. Чуть позже мой первый тренер возглавил команду дубля, которая играла в третьей лиге. Он опять где-то меня нашёл и попросил вернуться. С этого момента у меня всё попёрло в гору. Мы сыграли 13 матчей: 10 выиграли, три ничьи. После этого я сразу же подписал контракт с «Иртышом» и начал играть во второй лиге», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.