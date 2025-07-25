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Осипенко: Воронеж навсегда останется в сердце — там даже больше болельщиков, чем в Ростове

Осипенко: Воронеж навсегда останется в сердце — там даже больше болельщиков, чем в Ростове
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко вспомнил о своих выступлениях за воронежский «Факел». Осипенко провёл в этой команде три года — с 2016-го по 2019-й.

«В Воронеж, кстати, я тоже приехал на просмотр. Понравился Павлу Пантелеевичу Гусеву. После этого остался в команде и потихоньку начал играть. Конечно, для меня это очень важная история. Воронеж навсегда останется в сердце. Я до сих пор чувствую любовь болельщиков. Они помнят меня и аплодируют, даже когда я приезжал играть за «Ростов». Мало кто сравнится с Воронежем в плане боления.

В Воронеже очень много болельщиков — даже больше, чем, условно, в Ростове. Постоянно узнают, фотографируются», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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