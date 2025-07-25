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Максим Осипенко: Карпин может устроить разнос даже после победы

Максим Осипенко: Карпин может устроить разнос даже после победы
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко признался, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин может устроить разнос игрокам даже в случае победы.

— Когда и где ты видел самого злого Карпина?
— Не могу сказать, что это случалось часто, но случая три я точно помню. Даже не хотелось идти на теорию, потому что понимал: сейчас будет разнос. Возможно, мы даже не проиграли в тот раз. Валерий Георгиевич может устроить разнос не то что после ничьей — даже после победы. Для него особенно важно качество игры. Для него самое страшное не результат, а невыполненные требования, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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