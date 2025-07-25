Осипенко: сказал Писареву, что тема с «Ювентусом» мне уже надоела

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко вспомнил о слухах, связывающих его с переходом в туринский «Ювентус».
— «Осипенко мог бы играть за «Ювентус», Писарев — тренировать «Юве» и «Барселону». Вы тогда оба с Николаем Николаевичем пошутили?
— Я не шутил.
— Ты реально считаешь, что он мог бы там работать?
— Почему нет?
— У него и в РПЛ-то опыт не сказать, что богатый.
— А может быть, там у него бы пошло! Он играл в футбол, понимает, как всё устроено, тренерский опыт тоже есть. Если ему дадут шанс, думаю, у него всё получится.
— У этого панча было продолжение?
— Конечно. В сборной я ему сказал, что не надо было так говорить, потому что мне эта тема уже надоела. Не знаю, почему меня постоянно об этом спрашивают. Это же Николай Николаевич сказал — ему и надо вопросы задавать.
— Сам-то понял, почему именно «Ювентус»?
— Он разбирается в итальянском футболе, смотрит и понимает, кто во что играет. Видимо, знает и мои качества. Поэтому и предположил, что я мог бы там играть, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.