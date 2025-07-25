Максим Осипенко назвал трёх сильнейших российских защитников прямо сейчас

Футболист московского «Динамо» Максим Осипенко назвал трёх сильнейших российских защитников по состоянию на сегодняшний день.

— Тебя часто называют лучшим защитником лиги и сборной. А какой топ-3 российских защитников РПЛ составил бы ты?

— Дивеев, Мелёхин, Пальцев, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Осипенко перебрался в «Динамо» этим летом. Ранее Максим выступал за «Ростов». Бело-голубые завершили прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне команда Валерия Карпина стартовала с ничьей с «Балтикой» (1:1).