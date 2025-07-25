Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Осипенко назвал трёх сильнейших российских защитников прямо сейчас

Максим Осипенко назвал трёх сильнейших российских защитников прямо сейчас
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Максим Осипенко назвал трёх сильнейших российских защитников по состоянию на сегодняшний день.

— Тебя часто называют лучшим защитником лиги и сборной. А какой топ-3 российских защитников РПЛ составил бы ты?
— Дивеев, Мелёхин, Пальцев, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Осипенко перебрался в «Динамо» этим летом. Ранее Максим выступал за «Ростов». Бело-голубые завершили прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне команда Валерия Карпина стартовала с ничьей с «Балтикой» (1:1).

Материалы по теме
«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»
Эксклюзив
«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android