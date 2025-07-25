Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Осипенко объяснил, почему крайне редко общается с прессой

Максим Осипенко объяснил, почему крайне редко общается с прессой
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко объяснил, почему крайне редко общается с прессой.

— Один из главных вопросов: почему ты так редко общаешься с прессой?
— Не нравится. Каждый раз задают одни и те же вопросы.

— А есть вопросы, которые прямо бесят?
— Как раз про «Ювентус» (улыбается).

— Приходилось читать о себе фейки?
— Фейки, наверное, нет, потому что я мало даю интервью. Никто особо не перекручивает то, что я говорю. Много слухов про переходы читал.

— Были какие-то совсем неправдоподобные, которые вызвали смех?
— Не буду говорить какой, но недавно был один такой. Я даже друзьям его скинул. Не представляю, что в голове у людей, которые это пишут, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»
Эксклюзив
«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android