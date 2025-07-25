Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко объяснил, почему крайне редко общается с прессой.
— Один из главных вопросов: почему ты так редко общаешься с прессой?
— Не нравится. Каждый раз задают одни и те же вопросы.
— А есть вопросы, которые прямо бесят?
— Как раз про «Ювентус» (улыбается).
— Приходилось читать о себе фейки?
— Фейки, наверное, нет, потому что я мало даю интервью. Никто особо не перекручивает то, что я говорю. Много слухов про переходы читал.
— Были какие-то совсем неправдоподобные, которые вызвали смех?
— Не буду говорить какой, но недавно был один такой. Я даже друзьям его скинул. Не представляю, что в голове у людей, которые это пишут, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.