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Новичок «Динамо» Максим Осипенко сравнил дорожные пробки в Ростове-на-Дону и Москве

Новичок «Динамо» Максим Осипенко сравнил дорожные пробки в Ростове-на-Дону и Москве
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Центральный защитник «Динамо» Максим Осипенко сравнил дорожные пробки в Ростове-на-Дону и Москве. Ранее Осипенко выступал за «Ростов».

— Контраст между Москвой и Ростовом, значит, ещё не ощутил?
— Ощутил в плане расстояний. В Ростове я мог проснуться за полчаса до сбора и через пять-семь минут уже быть на базе. А здесь нужно ехать минут 30, если без пробок. В этом плане тяжелее. Хотя в настоящих московских пробках пока не стоял.

В Ростове пробки бывают с 17:00 до 19:00, когда люди возвращаются с работы. В остальном всё свободно, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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