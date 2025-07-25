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Расписание матчей 2-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 18 июля, матчем «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» стартует 2-й тур чемпионата России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура РПЛ (время московское)

25 июля, пятница:

19:00. «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород».

26 июля, суббота:

15:00. «Спартак» — «Балтика»;

17:30. «Динамо» Москва — «Ростов»;

19:00. «Краснодар» — «Локомотив»;

20:30. «Сочи» — «Акрон».

27 июля, воскресенье:

15:00. ЦСКА — «Ахмат»;

17:30. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;

20:00. «Рубин» — «Зенит».

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).