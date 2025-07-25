«Крылья Советов» — «Пари НН»: онлайн трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), в то время как «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 встреч. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел».