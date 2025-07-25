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Максим Осипенко: «Балтика» в футбол-то и не играла практически

Максим Осипенко: «Балтика» в футбол-то и не играла практически
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал ничью бело-голубых в домашней игре с калининградской «Балтикой» в 1-м туре РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Не сказать, что «Балтика» удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. «Балтика» в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.

Я лично понимал, как такие команды будут против нас играть. Подобных матчей будет много, когда соперник не разыгрывает, а только старается выбивать вперёд и играть на контратаках», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Максимом Осипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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