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Максим Осипенко оценил свой дебют в составе московского «Динамо»

Максим Осипенко оценил свой дебют в составе московского «Динамо»
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Центральный защитник Максим Осипенко поделился впечатлениями от своего дебюта за московское «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Конечно, есть куда расти. Нужно ещё время, чтобы сыграться с командой, — не совсем на одном языке разговариваем с ней. Для ребят это новая тактика, новые требования. А месяца подготовки недостаточно, чтобы все всё уяснили на 100%. В «Ростове» я всё это делал четыре года, и мы тренировали это каждый день, а здесь прошло слишком мало времени», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги Максим Осипенко провёл дебютный матч за «Динамо» против «Балтики» (1:1), сыграв с первых и до последних минут в центре обороны вместе с Фернандесом.

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