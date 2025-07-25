Максим Осипенко оценил свой дебют в составе московского «Динамо»

Центральный защитник Максим Осипенко поделился впечатлениями от своего дебюта за московское «Динамо».

«Конечно, есть куда расти. Нужно ещё время, чтобы сыграться с командой, — не совсем на одном языке разговариваем с ней. Для ребят это новая тактика, новые требования. А месяца подготовки недостаточно, чтобы все всё уяснили на 100%. В «Ростове» я всё это делал четыре года, и мы тренировали это каждый день, а здесь прошло слишком мало времени», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги Максим Осипенко провёл дебютный матч за «Динамо» против «Балтики» (1:1), сыграв с первых и до последних минут в центре обороны вместе с Фернандесом.