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Мауро Луна Диале отправился в бесплатную аренду из «Ахмата» в «Атлетико Платенсе»

Мауро Луна Диале отправился в бесплатную аренду из «Ахмата» в «Атлетико Платенсе»
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Полузащитник «Ахмата» Мауро Луна Диале проведёт сезон-2025/2026 на правах аренды в составе клуба «Атлетико Платенсе». О переходе было объявлено на официальном сайте аргентинской команды.

Сообщается, что Луна Диале был арендован бесплатно, а соглашение предусматривает опцию выкупа летом следующего года. Напомним, контракт аргентинского полузащитника с «Ахматом» рассчитан до лета 2028 года.

Луна Диале перебрался в «Ахмат» из аргентинского клуба «Унион Санта Фе» в июле 2024-го. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 1,85 млн. Всего на счету футболиста гол и результативная передача в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

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