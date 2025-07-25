Экс-игрок «МЮ» Чичарито принёс публичные извинения за высказывание о женщинах

Нападающий «Гвадалахара Чивас» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, принёс публичные извинения за высказывание о женщинах. Напомним, ранее бывший форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о том, что женщины не должны считать работу по дому патриархальным угнетением.

«Я искренне благодарю всех, кто поддерживал меня, кто с уважением делился со мной своим мнением и кто побуждал меня стать лучше. Я глубоко сожалею о любых недоразумениях или огорчениях, которые вызвали мои недавние слова, я никогда не хотел никого ограничивать, ранить или разделять.

Как отец, мужчина и член этого сообщества я в первую очередь должен действовать с уважением, смирением и ответственностью. Я слушаю, размышляю и стремлюсь выражать свои мысли с большей ясностью и чуткостью, особенно по таким деликатным темам.

Я верю, что перемены начинаются с себя. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы понять, расти и продолжать работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя, основанной на честности, любви к своей семье, своим ценностям и любви ко всем вам. Спасибо за ваше понимание, преданность, любовь и поддержку на этом пути», — написал Эрнандес в своих соцсетях.