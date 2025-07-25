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Агент Адольфо Гайча подтвердил срыв трансфера нападающего из ЦСКА в «Тальерес»

Агент Адольфо Гайча подтвердил срыв трансфера нападающего из ЦСКА в «Тальерес»
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Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, подтвердил срыв трансфера нападающего из российского клуба в «Тальерес».

«Тальерес» дотянул решение вопроса до последней минуты. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьёз», — сообщил Пабло Каро корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, что трансферное окно в чемпионате Аргентины закрылось в ночь с 24 на 25 июля.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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