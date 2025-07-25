Тренер «Пари НН» Шпилевский: мы нуждаемся в усилении

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отметил, что его команда нуждается в новых игроках. Напомним, Шпилевский возглавил нижегородцев этим летом. Ранее он работал в кипрском «Арисе».

«Мы обсуждали в разговоре с руководством, что нуждаемся в усилении. Состав должен подбираться под наш новый футбол. Понятно, тут многое зависит и от того, как ты всё футболистам преподносишь. Я уже говорил на предсезонной пресс-конференции, что нельзя бояться менять определённые привычки. И это мы делаем с первой же тренировки. Уже вижу прогресс команды в сравнении с тем, что было», — приводят слова Шпилевского «Известия».

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи», но остались в РПЛ, заменив подмосковные «Химки».