Украинская «Александрия» опубликовала обращение к фанатам после матча с «Партизаном»

Футбольный клуб «Александрия» обратился к болельщикам после матча с «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА — 2025/2026. Команды играли в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды.

«Дорогие болельщики ФК «Александрия»! Спасибо вам за невероятную поддержку на «Арене Катовице»! Ваши голоса, флаги и вера в команду стали настоящим источником вдохновения для наших ребят.

Особая благодарность тем, кто преодолел сотни километров, приехав из родной Александрии, чтобы быть рядом. Также искренне благодарим всех наших фанов, которые живут в Польше, но неизменно сохраняют любовь к клубу и всегда готовы поддержать «Александрию» независимо от расстояния.

Вместе мы сила! Вы – наш 12-й игрок, и ваше присутствие – это больше чем поддержка, это доказательство того, что «Александрия» имеет большое сердце и верную футбольную семью по всей Европе. До новых встреч на трибунах!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы в социальных сетях «Александрии».

Напомним, болельщики украинского клуба скандировали оскорбления в адрес сербов и московского ЦСКА из-за участия «Партизана» в Братском кубке — 2025 в Москве. Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).