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Первис Эступиньян поделился эмоциями от перехода в «Милан»

Первис Эступиньян поделился эмоциями от перехода в «Милан»
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Эквадорский защитник Первис Эступиньян поделился эмоциями от перехода в итальянский «Милан». Ранее футболист выступал в составе английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Очень счастлив, очень взволнован. Это детская мечта – играть в таком большом клубе. Я так счастлив, что эта мечта сбылась. Вся тяжёлая работа окупилась, и теперь я просто рад приступить и надеюсь добиться здесь успеха.

Когда мой агент сказал мне, что «Милан» интересуется мной, я ответил ему, что это отличная идея. Это великий клуб, все это знают. Когда получаешь предложение от «Милана», обращаешь на это внимание. Я в восторге и с нетерпением жду начала работы. Хочу начать уже сейчас», — приводит слова Эступиньяна Football Italia.

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