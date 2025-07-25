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Осипенко впервые высказался о перепалке с журналистами после игры со «Спартаком»

Осипенко впервые высказался о перепалке с журналистами после игры со «Спартаком»
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Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко впервые прокомментировал ситуацию, возникшую после матча между «Ростовом» и «Спартаком», когда между ним и представителями СМИ произошла перепалка.

«Был негативный опыт в Ростове после игры со «Спартаком». Позднее время, я уставший, с ребёнком — очень неудачный момент для общения», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, с 2020 года Максим Осипенко выступал за футбольный клуб «Ростов». В общей сложности футболист провёл 171 матч в составе южан и сумел отметиться 26 голами.

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