Осипенко впервые высказался о перепалке с журналистами после игры со «Спартаком»

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко впервые прокомментировал ситуацию, возникшую после матча между «Ростовом» и «Спартаком», когда между ним и представителями СМИ произошла перепалка.

«Был негативный опыт в Ростове после игры со «Спартаком». Позднее время, я уставший, с ребёнком — очень неудачный момент для общения», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, с 2020 года Максим Осипенко выступал за футбольный клуб «Ростов». В общей сложности футболист провёл 171 матч в составе южан и сумел отметиться 26 голами.