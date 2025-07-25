Сын главного тренера «Спартака» Александар Станкович перешёл из «Интера» в «Брюгге»

Александр Станкович, сын главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, перебрался в «Брюгге». О трансфере 19-летнего полузащитника из итальянского «Интера» объявил официальный сайт бельгийской команды.

Сообщается, что Станкович-младший подписал со своим новым клубом контракт до конца сезона-2028/2029. Полузащитник будет выступать за «Брюгге» под 25-м номером. По данным СМИ, сумма трансфера игрока молодёжной сборной Сербии в бельгийский клуб составила € 9,5 млн.

Напомним, Александар Станкович является воспитанником «Интера». Минувший сезон футболист провёл в швейцарском «Люцерне» на правах аренды.