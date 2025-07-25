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Алексей Шпилевский признался, что не следил за РПЛ до назначения в «Пари НН»

Алексей Шпилевский признался, что не следил за РПЛ до назначения в «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский признался, что практически не следил за Российской Премьер-Лигой до назначения в нижегородский клуб. Ранее Шпилевский работал в кипрском «Арисе», который привёл к чемпионскому титулу в сезоне-2022/2023.

— Насколько плотно следили за РПЛ до переговоров с «Пари НН»?
— Признаюсь, нечасто смотрел. Понятно, что были отдельные матчи. Но, когда мы вступили в переговоры с «Пари НН», то с нашим штабом полностью просмотрели и проанализировали практически все матчи, чтобы иметь понимание о футболистах и стиле их игры. В большей степени смотрели матчи нашей новой команды, конечно, — приводят слова Шпилевского «Известия».

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи», но остались в РПЛ, заменив подмосковные «Химки».

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