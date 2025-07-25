Защитник Альберто Коста перешёл из «Ювентуса» в «Порту»

«Ювентус» объявил об уходе 21-летнего правого защитника Альберто Косты в «Порту». Как сообщает официальный сайт туринцев, португальский футболист покинул команду на постоянной основе.

По данным СМИ, сумма трансфера составила € 15 млн. Напомним, в обратном направлении за € 12,6 млн проследовал 25-летний правый защитник Жоау Мариу. Ранее клубы оформили трансфер португальского вингера Франсишку Консейсау за € 32 млн.

Альберто Коста выступал за «Ювентус» с января 2025 года. Минувшей зимой итальянский клуб приобрёл защитника у «Витории Гимарайнш» за € 13,8 млн. Футболист успел провести девять матчей в Серии А и отметиться одной результативной передачей.