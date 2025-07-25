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«Зенит» поздравил бразильского форварда Халка с днём рождения

«Зенит» поздравил бразильского форварда Халка с днём рождения
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил бывшего нападающего команды Халка с днём рождения. Сегодня, 25 июля, бразильцу исполнилось 39 лет. Напомним, с февраля 2021 года экс-форвард сине-бело-голубых выступает на родине за «Атлетико Минейро».

«Невероятному Халку — 39! С днём рождения!» — написала пресс-служба санкт-петербургской команды в телеграм-канале «Зенита».

Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. Сине-бело-голубые заплатили «Порту» за переход нападающего € 40 млн. В 148 матчах за российский клуб бразилец отметился 77 забитыми мячами и 59 результативными передачами. В России Халк по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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