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Отец Зайнутдинова высказался о возможном переходе сына в «Динамо»

Отец Зайнутдинова высказался о возможном переходе сына в «Динамо»
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Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, высказался о возможном переходе сына в московское «Динамо».

«Я ещё не общался с сыном по возможному переходу в «Динамо» — пока мне не звонил. Я бы тоже хотел, чтобы он вернулся играть в Россию. Клуб же сейчас договаривается, как понимаю. Конечно, «Динамо» с Карпиным — хороший вариант для Бактиёра. Это его бывший тренер, наш любимый тренер», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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