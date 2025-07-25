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«Гордимся и никогда не забудем». «Спартак» — о Фёдоре Черенкове

«Гордимся и никогда не забудем». «Спартак» — о Фёдоре Черенкове
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост в телеграм-канале, посвящённый бывшему игроку красно-белых Фёдору Черенкову. Сегодня, 25 июля, Черенкову могло исполнится 66 лет. Экс-полузащитник «Спартака» умер 4 октября 2014 года.

«Фёдору Черенкову сегодня могло исполниться 66 лет. Легенда «Спартака» и кумир многих поколений фанатов. До сих пор именно ему принадлежит рекорд по количеству матчей за клуб (494). Сильно гордимся, что Фёдор Фёдорович защищал красно-белые цвета. И никогда его не забудем. Спасибо за всё», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В составе красно-белых Черенков трижды выигрывал чемпионат СССР, а также становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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