Новичок «Милана» Эступиньян: очень рад играть с таким топовым футболистом, как Рафаэл Леау

Эквадорский новичок «Милана» Первис Эступиньян высказался о португальском нападающем «россонери» Рафаэле Леау. Ранее защитник выступал в составе английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Очень рад играть с таким топовым футболистом, как Рафаэл Леау. Я всегда много за ним наблюдал. Я буду учиться у него и постараюсь помочь ему всем, чем смогу, чтобы мы могли усилить левый фланг», — приводит слова Эступиньяна Football Italia.

В минувшем сезоне 27-летний Эступиньян провёл 36 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.