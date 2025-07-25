В «Пари НН» объяснили, почему матч РПЛ с «Локомотивом» пройдёт в Грозном
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» пройдёт в Грозном. Игра запланирована на 2 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы в ожидании, когда «Мордовия Арена» получит необходимую разрешительную документацию. Будем играть на резервных стадионах, пока наш находится на ремонте. Хочется, чтобы этот период был небольшим, чтобы мы быстрее вернулись в домашние стены. Что касается матча с «Локомотивом» в Грозном, наша команда будет на юге. За два дня до этого матча будет кубковый с махачкалинским «Динамо». В плане логистики и экономики для нас было приоритетом, чтобы всё было рядом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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