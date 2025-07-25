Гендиректор «Пари НН»: с Олусегуном договорились в последний момент

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переходе вингера «Краснодара» Олакунле Олусегуна на правах аренды.

«В футболе всегда в последний момент скорости очень высокие не только на поле, но и в трансферном плане. Можно считать, что с Олусегуном договорились в последний момент. Все сделки всегда происходят в последний момент. Удальцов вёл переговоры, успешно с ними справился. Мне сложно сказать, его ли это заслуга или рутинная практика спортивного блока. Но хорошо, что получилось.

Конечно, стоит ещё ожидать новичков в нашем клубе. Мы каждый раз пытаемся уберечь ожидания, поэтому давайте дождёмся их объявления, чтобы понять, что получилось в это трансферное окно», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.