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Гендиректор «Пари НН»: с Олусегуном договорились в последний момент

Гендиректор «Пари НН»: с Олусегуном договорились в последний момент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переходе вингера «Краснодара» Олакунле Олусегуна на правах аренды.

«В футболе всегда в последний момент скорости очень высокие не только на поле, но и в трансферном плане. Можно считать, что с Олусегуном договорились в последний момент. Все сделки всегда происходят в последний момент. Удальцов вёл переговоры, успешно с ними справился. Мне сложно сказать, его ли это заслуга или рутинная практика спортивного блока. Но хорошо, что получилось.

Конечно, стоит ещё ожидать новичков в нашем клубе. Мы каждый раз пытаемся уберечь ожидания, поэтому давайте дождёмся их объявления, чтобы понять, что получилось в это трансферное окно», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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