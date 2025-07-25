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«Балтика» арендовала 19-летнего защитника «Зенита»

«Балтика» арендовала 19-летнего защитника «Зенита»
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Калининградская «Балтика» объявила об аренде 19-летнего защитника «Зенита» Кирилла Обонина. Арендное соглашение заключено до 10 июня 2026-го и включает в себя право выкупа футболиста.

«Обонин — воспитанник «Газпром»-Академии. В профессиональном футболе дебютировал в сентябре 2024 года за «Зенит-2». В текущем сезоне Второй лиги дивизиона Б Кирилл провёл 13 матчей и забил 1 гол. Мы рады приветствовать Кирилла в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Главным тренером клуба является Андрей Талалаев, который возглавил команду в сентябре 2024 года.

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