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Шпилевский: чемпионат России был бы пятым, шестым, седьмым в мире, если бы не санкции

Шпилевский: чемпионат России был бы пятым, шестым, седьмым в мире, если бы не санкции
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По словам Шпилевского, российский чемпионат входил бы в топ-7 по миру, если бы не международная изоляция.

«Мне тяжело сказать о стиле игры каких-то команд. Но я думаю, что чемпионат России в любом случае был бы пятым, шестым, седьмым в мире, если бы не санкции. Если не ошибаюсь, он таким и был ещё несколько лет назад. Здесь собраны качественные футболисты», — приводят слова Шпилевского «Известия».

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи», но остались в РПЛ, заменив подмосковные «Химки».

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