Селихов: в «Спартаке» Мозес и 11 человек не мог назвать по имени, настолько ему было пофиг

Экс-голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Викторе Мозесе. Нигериец перешёл в московский клуб из английского «Челси» в октябре 2020 года.

«На тренировках Мозес выкладывался на процентов 10. Знаешь, когда на айфоне загорается красный цвет и включается режим энергосбережения — это про него. Виктор кайфовал на тренировках, зато давал результат в матчах. Наверное, Мозес — один из сильнейших, с кем я играл в одной команде. Его иногда можно было не разбудить на игру, если он только сам не захотел бы приехать. При этом он себя здорово показал в еврокубках, забивал голы.

Про него был прикол в «Спартаке». За всё время своего выступления в команде он бы и 11 человек не смог назвать по имени. Настолько ему было пофиг», — приводит слова Селихова Legalbet.

Всего на счету Виктора Мозеса 10 голов и 10 результативных передач в 84 матчах за красно-белых во всех турнирах. Помимо «Челси» и «Спартака», вингер выступал за такие клубы, как «Вест Хэм», «Интер» и «Ливерпуль». С июля 2025 года 34-летний игрок находится в статусе свободного агента.