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Форвард «Партизана» Костич выложил фото под песню «Катюша» после матча с «Александрией»

Форвард «Партизана» Костич выложил фото под песню «Катюша» после матча с «Александрией»
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Нападающий сербского «Партизана» Андрей Костич отреагировал на победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 над украинской «Александрией». Команды играли в польском Катовице. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу белградской команды.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Александрия
Александрия, Украина
Окончен
0 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Костич – 14'     0:2 Угрешич – 56'    

В своём аккаунте в TikTok Костич опубликовал фотографию с партнёрами по команде. К фото была прикреплена популярная советская песня «Катюша».

Фото: Личный архив Андрея Костича

Напомним, перед матчем игроки украинского клуба отказались от рукопожатий с соперниками предположительно из-за участия белградцев в Братском кубке — 2025 в Москве. Фанаты номинальных хозяев поля скандировали оскорбления в адрес сербов. Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).

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