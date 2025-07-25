Форвард «Партизана» Костич выложил фото под песню «Катюша» после матча с «Александрией»

Нападающий сербского «Партизана» Андрей Костич отреагировал на победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 над украинской «Александрией». Команды играли в польском Катовице. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу белградской команды.

В своём аккаунте в TikTok Костич опубликовал фотографию с партнёрами по команде. К фото была прикреплена популярная советская песня «Катюша».

Фото: Личный архив Андрея Костича

Напомним, перед матчем игроки украинского клуба отказались от рукопожатий с соперниками предположительно из-за участия белградцев в Братском кубке — 2025 в Москве. Фанаты номинальных хозяев поля скандировали оскорбления в адрес сербов. Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдёт в четверг, 31 июля. Команды сразятся на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия).