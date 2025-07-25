Томас Мюллер объяснил, почему решил продолжить карьеру футболиста

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступавший за мюнхенскую «Баварию», рассказал, почему принял решение не завершать профессиональную карьеру футболиста. Ранее сообщалось, что Мюллер подпишет контракт с неким клубом МЛС.

«Желание играть в футбол никуда не делось, поэтому я решил продолжать. Я действующий футболист. Мне нравится давление, присущее этому виду спорта, нравится добиваться результата. Пока моё тело может это выдержать, я хочу пользоваться такой возможностью и играть. Даже несмотря на то, что я не буду больше играть в Европе и Лиге чемпионов, для меня это всё равно волнительно. С нетерпением жду того, что принесёт мне будущее. МЛС? Конечно, я думал об этом. Это интересная лига», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X.

35-летний Мюллер покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 голевыми передачами.