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Томас Мюллер объяснил, почему решил продолжить карьеру футболиста

Томас Мюллер объяснил, почему решил продолжить карьеру футболиста
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Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступавший за мюнхенскую «Баварию», рассказал, почему принял решение не завершать профессиональную карьеру футболиста. Ранее сообщалось, что Мюллер подпишет контракт с неким клубом МЛС.

«Желание играть в футбол никуда не делось, поэтому я решил продолжать. Я действующий футболист. Мне нравится давление, присущее этому виду спорта, нравится добиваться результата. Пока моё тело может это выдержать, я хочу пользоваться такой возможностью и играть. Даже несмотря на то, что я не буду больше играть в Европе и Лиге чемпионов, для меня это всё равно волнительно. С нетерпением жду того, что принесёт мне будущее. МЛС? Конечно, я думал об этом. Это интересная лига», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X.

35-летний Мюллер покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 голевыми передачами.

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